الاتحاد يصل صفاقس تأهبا لمواجهة حسنية أغادير

وصلت بعثة فريق الاتحاد إلى عاصمة الجنوب التونسي مدينة صفاقس تأهبا لمواجهة حسنية أغادير على ملعب الطيب المهيري لحساب الدوري الاثنين والثلاثين من الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد قد أجرى تدريباته الأيام الماضية في ملعب الشاذلي زويتن في العاصمة تونس قبل التحول إلى صفاقس، ويقود تدريبات الاتحاد في هذه المرحلة المدرب الوطني أسامة الحمادي بعد إقالة البلجيكي إيفان مينارت بقرار من مدير الكرة بالنادي نادر الترهوني.

ويأمل فريق الاتحاد في عبور محطة حسنية أغادير والاقتراب أكثر من دوري المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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