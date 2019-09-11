مارتينيز يقود التانغو لاكتساح المكسيك

تمكنت الأرجنتين من التغلب وديا على المكسيك بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي استضافها ملعب الأمودومي بالولايات المتحدة.

وفرض المهاجم لوتارو مارتينيز نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك افتتحها في الدقيقة السابعة عشرة، ليعزز نفس اللاعب التقدم في الدقيقة الثانية والعشرين، وبعدها بإحدى عشرة دقيقة تحصل منتخب التانغو على ركلة جزاء تمكن لاعب الوسط ليوناردو باريديس من إحرازها بنجاح، قبل أن يسجل مارتينيز الثلاثية ورابع أهداف الأرجنتين في الدقيقة السابعة والثلاثين.

وشهدت المباراة غياب النجم ليونيل ميسي بعد إيقافه من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية الكونميبول عقب بطولة كوبا أميركا الماضية بالبرازيل.

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