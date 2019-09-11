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أشبال ليبيا يشاركون في بطولة أفريقيا للسباحة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اليوم في العاصمة التونسية تقام البطولة الأفريقية الثالثة عشرة لسباحة الناشئين والتي ستستمر لثلاثة أيام وسيحتضنها حوض رادس.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بخمسة رياضيين وهم سراج سويد وامحمد قدور وعبدالمالك عاشور وسراج الشريف إلى جانب عبد الحي عاشور.

ويسعى أشبال ليبيا من خلال هذه البطولة لحصد الميداليات وتحقيق أرقام قياسية جديدة تسهم في الارتقاء بالسباحة الليبية في القارة السمراء.

وتحظى رياضة السباحة باهتمام كبير في ليبيا من قبل المسؤولين عليها خاصة في فئات الناشئين ودائما ما تحظى بمشاركات عربية وقارية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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