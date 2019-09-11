أشبال ليبيا يشاركون في بطولة أفريقيا للسباحة

اليوم في العاصمة التونسية تقام البطولة الأفريقية الثالثة عشرة لسباحة الناشئين والتي ستستمر لثلاثة أيام وسيحتضنها حوض رادس.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة بخمسة رياضيين وهم سراج سويد وامحمد قدور وعبدالمالك عاشور وسراج الشريف إلى جانب عبد الحي عاشور.

ويسعى أشبال ليبيا من خلال هذه البطولة لحصد الميداليات وتحقيق أرقام قياسية جديدة تسهم في الارتقاء بالسباحة الليبية في القارة السمراء.

وتحظى رياضة السباحة باهتمام كبير في ليبيا من قبل المسؤولين عليها خاصة في فئات الناشئين ودائما ما تحظى بمشاركات عربية وقارية.

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