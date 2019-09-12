الأهلي بنغازي يضع اللمسات الأخيرة قبل لقاء الإسماعيلي

لم يتبق سوى القليل لتعلن الصافرة التحكيمية عن بداية المشاركة العربية لممثل ليبيا الأهلي بنغازي عندما يلتقي فريق الإسماعيلي المصري في مباراة الذهاب بمدينة الإسماعيلية.

الأهلي تدرب في الإسماعيلية وأقام معسكرا تحضيريا خسر خلاله مباراتيه أمام أندية حرس الحدود المصري بهدف دون مقابل وأمام النصر المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفريق سيدخل المباراة مكتمل الصفوف ساعيا لتحقيق نتيجة إيجابية ذهابا تسهل عليه مهمة مباراة الإياب التي ستقام في تونس حيث ستحسم الأمور بنسبة كبيرة هناك.

التغلب على الصعوبات سيكون شعار الأهلي في مهمته العربية فاللعب أمام فرق قوية في ظل غياب الدوري في ليبيا مهمة صعبة تحتاج للقتال والتوفيق وهذا ما سيحاول أبناء المشوار الطويل تحقيقه.

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