الهريش ينتقل لاتحاد طنجة ويباشر تدريباته

بدأ اللاعب الليبي زكريا الهريش تدريباته رفقة فريق اتحاد طنجة المغربي بعدما تحصل على تأشيرة الدخول للأراضي المغربية مساء الثلاثاء.

وبهذا الانتقال أصبح الهريش ثاني لاعب ليبي في صفوف طنجة المغربي إلى جانب المهاجم صالح الطاهر الذي خاض مع الفريق معسكرا تحضيريا في تركيا الفترة الماضية.

كما شارك الطاهر ضمن صفوف طنجة في البطولة العربية للأندية وسجل مجموعة من الأهداف في الاختبارات الودية قبل أن يتم استدعاؤه لمعسكر المنتخب الوطني الذي اختتم مساء أمس في المغرب بخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر.

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