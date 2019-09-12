بنغازي تستضيف تصفيات منتخب القوة البدنية

في صالة مخلوف جيم بالمدينة الرياضية ببنغازي أجريت الأيام الماضية الاختبارات النهائية لاختيار عناصر المنتخب الوطني للقوة البدنية والمقرر مشاركتهم في بطولة أفريقيا التي تستضيفها جنوب أفريقيا مطلع شهر أكتوبر القادم.

وبإشراف الاتحاد العام للعبة وبحضور مدرب المنتخب الوطني طارق مخلوف وقع الاختيار على أحد عشر رياضيا سجلوا الأرقام المطلوبة للمشاركة.

وكان بودبوس والوسيع والدروقي من بين أبرز الأسماء التي تم اختيارها لتمثيل ليبيا في هذا الاستحقاق الأفريقي لضمان الحصول على نتائج إيجابية رغم صعوبة الظروف الحالية واستعداد لاعبي باقي المنتخبات بصورة أمثل.

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