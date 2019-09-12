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منتخب الصالات يجري معسكرا تدريبيا في الكويت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات إلى الكويت لإقامة معسكر تحضيري يسبق مواجهة الجزائر في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

ووقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب عبدالباسط النعاس على 14 لاعبا للمُشاركة في هذا الاستحقاق.

وبحسب موقع ريميسا الرياضي فإن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت بصالة نادي الكويت يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي قبل أن ينتقل إلى مصر ليضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الجزائر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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