منتخب الصالات يجري معسكرا تدريبيا في الكويت

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات إلى الكويت لإقامة معسكر تحضيري يسبق مواجهة الجزائر في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

ووقع اختيار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب عبدالباسط النعاس على 14 لاعبا للمُشاركة في هذا الاستحقاق.

وبحسب موقع ريميسا الرياضي فإن المنتخب سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت بصالة نادي الكويت يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي قبل أن ينتقل إلى مصر ليضع اللمسات الأخيرة لمواجهة الجزائر.

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