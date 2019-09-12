المدرب الوطني للقوة البدنية يعلن قائمة المشاركين بالبطولة الأفريقية القادمة

بنغازي 12 سبتمبر 2019 (وال) – يستعد المنتخب الليبي للقوة البدنية، للدخول في معسكر تحضيري بالعاصمة التونسية، وذلك استعدادا للمشاركة في البطولة الإفريقية المنتظر إقامتها في جنوب أفريقيا مطلع الشهر القادم.

واستمرت تدريبات أعضاء المنتخب الليبي في المعسكر الداخلي بمدينة بنغازي، لأكثر من شهر تحت إشراف المدرب الوطني “طارق مخلوف”.

ويسعى المنتخب الليبي للمحافظة على اللقب “القاري” الذي توج به الموسم الماضي في المغرب، وسيشارك المنتخب خلال البطولة بأحد عشر رياضي، تم اختيارهم بعد اجتيازهم للاختبارات التأهيلية ،ونجحوا في تحقيق الأرقام المناسبة.

وأعلن المدرب الوطني “طارق مخلوف” عن قائمة المشاركين وهم: محمد الوسيع و حسين محمد، وعلاء الدين محمد، وعادل الجزيري، ونور الدين دعبس, وأحمد الدروقي ,وحسين فيدان, واسلام مرواس, وعبد الرحمن نوري, وعبد الله بودبوس وسعيد الحاسي . (وال – بنغازي) ع ج / رس

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