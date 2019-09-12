النّصر يضع اللّمسات الأخيرة قبل مواجهة الرّجاء في أبطال أفريقيا

القاهرة 12 سبتمبر 2019 (وال) – يضع الجهاز الفني لفريق النّصر الليبي لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني “محمد الككلي” اللمسات الأخيرة، على أداء وتشكيلة ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا.

حيث أجرى الفريق أمس الأربعاء حصة تدريبية بمعسكره المغلق بالقاهرة على فترتين (صباحية ومسائية).

ويستعد بطل الدوري الليبي لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور ا لـ 32 للمسابقة المقررة إقامتها بملعب بتروسبورت بالقاهرة السبت المقبل. (وال – القاهرة)

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