أربعة لاعبين جدد في قائمة فرسان المتوسط

تونس 12 سبتمبر 2019 (وال) – استدعى مدرب منتخب ليبيا لكرة القدم “جلال الدامجة ” أربعة لاعبين جدداً إلى تشكيلة فرسان المتوسط، التي تستعد لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، التي ستقام بالكاميرون .

وضم” الدامجة ” ثنائي فريق الاتحاد “أكرم الزوي” و”إمحمد مفتاح” ولاعب فريق النصر “مهند بوعجيلة “و”محمد التاورغي” لاعب الأهلي بنغازي.

يستهل المنتخب الليبي مبارياته في تصفيات الكان، بملاقاة تونس بمعلب رادس الدولي في الحادي عشر من نوفمبر المقبل في الجولة الأولى من المجموعة العاشرة. (وال – تونس)

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