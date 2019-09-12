الإسماعيلي المصري يواجه الأهلي بنغازي في ذهاب أندية الأبطال

الإسماعيلية 12 سبتمبر 2019 (وال)- يحتضن ملعب مدينة الإسماعيلية المصرية يوم غد الجمعة، مباراة فريقها الإسماعيلي وضيفه الأهلي بنغازي.

هذا وستقام المباراة على تمام الساعة السادسة مساء، ضمن مرحلة الذهاب لمنافسات الدور الـ 32 من بطولة الأندية العربية، التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد العربي لكرة القدم، تحت اسم بطولة الملك محمد الخامس للأندية الأبطال.

وكان بعثة فريق الأهلي بنغازي قد وصلت إلى العاصمة المصرية يوم الإثنين، للدخول في معسكر قصير أجرى خلاله مباراتين وديتين، وقد وصلت البعثة أمس الأربعاء إلى مدينة الإسماعيلية، وأجرى على ملعبها مرانه الأول بقيادة مدربه الجزائري رشيد بالحوت ومساعده الدولي ونيس خير.

في المقابل، كان مدرب فريق الإسماعيلي الصربي يسيتش، قد ألغى مباراة ودية لفريقه كان مقررًا لها يوم الأحد الماضي، وذلك تحسبًا لإصابات قد تلحق ببعض لاعبيه، وتمنعهم من اللعب يوم الجمعة أمام الأهلي بنغازي.

يُشار إلى أن سلطات الأمن المصرية، وافقت على دخول عدد “7000” مشجع من جماهير الإسماعيلي، بالإضافة إلى تخصيص عدد “500” تذكرة لصالح جماهير نادي النادي الأهلي بنغازي. (وال- الإسماعيلية) ع ع

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