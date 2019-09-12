استعراض رياضي جوي في سماء غدامس

للمرة الثانية على التوالي، زار أعضاء ورياضيو نادي جوددائم للرياضات الجوية مدينة غدامس، وبعد المرور على أهم المعالم السياحية بالمدينة والتعرف على تاريخها بحضور العديد من الأهالي والشغوفين بالتحليق الشراعي، أقيم عرض جوي في سماء مدينة غدامس فوق منطقة الكثبان الرملية السياحية.

وتعتبر هذه الزيارة ضمن فعاليات زيارة مجموعة من النوادي الرياضات الميكانيكية والجوية لمدينة غدامس وفي إطار نشرالرياضات الجوية بين الشباب.

واستعرض أعضاء النادي مهاراتهم وخبراتهم في قيادة الطائرات الشراعية، واستمتع الحضور بالعروض المقدمة والتي تدل على التدريب المتواصل والعمل الدؤوب من قبل الرياضيين.

وتعتبر الرياضات الجوية والطيران والتحليق الشراعي من الرياضات الجديدة التي دخلت ليبيا حديثا، ويأمل أعضاء النادي من المسؤولين الاهتمام بهذه الرياضة وتقديم الدعم لهم بترشيحهم لحضور الدورات الخارجية وتوفير الآليات والأجنحة اللازمة لممارسة هذه الرياضة الممتعة.

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