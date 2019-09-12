شباب الرياضات الميكانيكية يزورون غدامس

زار فريق متكون من عدة نواد للرياضات الميكانيكية، مدينة غدامس لمشاهدة أهم المعالم السياحية التي تزخر بها المدينة، وأيضا خوض مغامرة وتحدي الرمال والصحراء على سفوح الجبال والكثبان الرملية.

وتكونت المجموعة الزائرة من مدن (الزاوية والرجبان والزنتان وككلة ومنطقة ورشفانة)، وتتبع لنادي أساريا للرياضيات الميكانيكية مجموعة الغربية سابقا، ونادي جوددائم للرياضات الجوية، ونادي الرجبان للرياضات الميكانيكية.

واستمرت مدة الزيارة ثلاثة أيام تشجيعا للسياحة الداخلية ومن أجل النهوض بالرياضات الميكانيكية في ليبيا، حيث استمتع الزوار بالمناظر الخلابة وتعرفوا على عمق الحضارة وتاريخ مدينة غدامس القديمة وزاروا بحيرة مجزم التي تبعد عن مدينة غدامس مسافة 40 كلم.

ومن خلال هذه الزيارة التقى الزائرون مع أهالي مدينة غدامس بمشهد يجسد معنى التلاحم والترابط مع أبناء الوطن بهذا الوقت العصيب والحرج الذي يشهد فيه الوطن الفراق والشتات.

واستمتع الحضور بالعروض المقدمة من السائقين على متن السيارات الصحراوية والدراجات النارية، وعقدوا العزم على تكرار مثل هذه الزيارات مستقبلا لما لها من أثر طيب يعود على الجميع بالنفع والفائدة.

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