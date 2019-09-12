اجتماع مرتقب بين السراج والاتحادات الرياضية

شهدت قاعة فندق باب البحر في العاصمة طرابلس مساء الخميس اجتماعا تشاوريا للاتحادات الرياضية مع رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري لطرح المشاكل التي تواجهها.

ومن المتوقع أن يلتقي رؤساء الاتحادات الرياضية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج لبحث المشاكل التي تواجه الاتحادات وأبرزها شح الموارد المالية والتي أثرث بشكل كبير على شكل الرياضة الليبية في الآوانة الأخيرة كما ساهم في إحباط الرياضي الليبي بسبب قلة المعسكرات ونقص التحضيرات للبطولات.

ويأمل رؤساء الاتحادات من خلال الاجتماع المرتقب للحصول على الدعم المالي لحل كل المشاكل التي تواجهها منذ سنوات.

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