عميد ترهونة يعد بصيانة المرافق الرياضية

أرض شاسعة من المفترض أن تكون الملعب الرئيسي لمنطقة الخضراء في بلدية ترهونة، لكنها اليوم أشبه بمكب للنفايات أو مكان لجمع الخردوات، فحتى الأشجار لم تجد مكانا لتختار الموت والجفاف على أن تعيش في أرض قحلة كانت من المفترض أن تكون مساحات خضراء.

ولهذه الأسباب زار عميد بلدية ترهونة عياد البي سالم المنطقة للوقوف على حالة الملعب ووجه بالبدء في أعمال الصيانة والتطوير فيه.

وتأتي الزيارة بهدف الاهتمام بالأماكن الأثرية والرياضية الموجودة في الخضراء وبالبياصه، تحديدا تطوير الحدائق وترصيف بعض الشوارع وصيانة ملعب الخضراء الذي لم يلق أي اهتمام منذ سنين طويلة وأيضا بناء مدرجات للملعب ودورات مياه وإنشاء مبنى رياضي للملعب وتزويده بالأبراج وأعمدة إنارة

وقام عميد البلدية بزيارة الساعة القديمة ومباني البياصه الأثرية والقديمة والاهتمام بها ووضع سياج لبعض المواقع الأثارية وترميمها للمحافظة عليها كونها من أبرز المعالم التاريخية الموجودة بالمنطقة.

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