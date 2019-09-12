اخبار الرياضة

عميد ترهونة يعد بصيانة المرافق الرياضية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أرض شاسعة من المفترض أن تكون الملعب الرئيسي لمنطقة الخضراء في بلدية ترهونة، لكنها اليوم أشبه بمكب للنفايات أو مكان لجمع الخردوات، فحتى الأشجار لم تجد مكانا لتختار الموت والجفاف على أن تعيش في أرض قحلة كانت من المفترض أن تكون مساحات خضراء.

ولهذه الأسباب زار عميد بلدية ترهونة عياد البي سالم المنطقة للوقوف على حالة الملعب ووجه بالبدء في أعمال الصيانة والتطوير فيه.

وتأتي الزيارة بهدف الاهتمام بالأماكن الأثرية والرياضية الموجودة في الخضراء وبالبياصه، تحديدا تطوير الحدائق وترصيف بعض الشوارع وصيانة ملعب الخضراء الذي لم يلق أي اهتمام منذ سنين طويلة وأيضا بناء مدرجات للملعب ودورات مياه وإنشاء مبنى رياضي للملعب وتزويده بالأبراج وأعمدة إنارة

وقام عميد البلدية بزيارة الساعة القديمة ومباني البياصه الأثرية والقديمة والاهتمام بها ووضع سياج لبعض المواقع الأثارية وترميمها للمحافظة عليها كونها من أبرز المعالم التاريخية الموجودة بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات