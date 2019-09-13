إعلان قائمة “الفرسان المحليين” لتصفيات الشان

تقرير 218

دخل المنتخب الوطني للمحليين مرحلة الحقيقة لمواجهة تونس بتصفيات أمم أفريقيا للاعبين المحليين بعد أن خاض معسكرا تحضيريا في يوليو الماضي حيث كشف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني جلال الدامجة عن قائمة مكونة من 22 لاعبا للاستحقاق المقبل.

واستنجد الدامجة بعدد من لاعبي الأندية المشاركة في الاستحقاقات الخارجية بعد توقف الدوري الممتاز فالاعتماد كان واضحا على أندية النصر ممثل ليبيا بدوري أبطال أفريقيا والاتحاد بالكونفدرالية إضافة إلى الأهلي بنغازي الذي يخوض اختبارا ببطولة الأندية العربية.

وضمت التشكيلة أحمد عزاقة ومراد الوحيشي في حماية عرين الفرسان، إضافة إلى خط خلفي يضم معتصم صبو وأحمد المقصي وسعد إجبارة ومحمود عكاشة، أما خط الهجوم فسيقوده كل من معتز المهدي المتألق رفقة النصر وزميله خالد مجدي، إضافة إلى أكرم الزوي وسالم روما العائد إلى صفوف الاتحاد ومحمد التاورغي .

وحملت القائمة مزيجا من الخبرة والشباب بين عناصر المنتخب الوطني للمحليين، فخوض الاختبار أمام تونس والخروج بنتيجة إيجابية هو الهدف الرئيسي لفرسان المتوسط فمواجهة الذهاب لم يعد أمامها إلا أيام قليلة وتحديدا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ، حينها ستتضح معالم هوية منتخب المحليين في طريقها إلى نهائيات الشان .

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