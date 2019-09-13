يوفنتوس يكتسح رواتب إيطاليا بـ”أرقام فلكية”

تقرير 218

يشهد الدوري الإيطالي هذا الموسم طفرة كبيرة على كل الأصعدة، فالبداية كانت بالميركاتو الصيفي بزخم من الصفقات المدوية وانضمام نجوم من العيار الثقيل ما جعل الأندية تدفع مبالغ ضخمة لانتدابهم.

ودفع الزخم الكبير والمتابعة العالمية للدوري الإيطالي صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” لنشر تقرير حول أغلى رواتب في الدوري هذا الموسم، حيث احتكر حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة.

وجعل قدوم كرستيانو رونالدو إلى يوفنتوس صيف العام الماضي إدارة النادي تدفع للاعب البرتغالي راتبا يصل إلى واحد وثلاثين مليون يورو سنويا وهو رقم من الصعب رؤيته في إيطاليا إلا أن قيمة اللاعب التسويقية وعائدات الدعايات ومبيعات قمصان الفريق جعلته في صدارة القائمة.

ولأن لاعبي بطل إيطاليا أكثر من يتواجد بقائمة الرواتب الأعلى في الدوري يأتي المدافع الهولندي الشاب ماتاياس دي ليخت المنضم إلى الفريق من أياكس أمستردام في الميركاتو الماضي في المركز الثاني بثمانية ملايين يورو سنويا، بالإضافة إلى أربعة ملايين يورو كمتغيرات بحسب الاتفاق في العقد.

وجاء الوافد الجديد إلى الكالتشيو روميلو لوكاكو في المركز الثالث بسبعة ملايين ونصف المليون يورو مع إنتر ميلانو بالتساوي مع الأرجنتيني غونزالو هيجوايين بعد رحلة قضاها الموسم الماضي بين أندية ميلان وتشيلسي في عاصمة الضباب.

ولأن سيطرة البيانكونيري لم تكن على صعيد الألقاب فحسب فالأرجنتيني باولو ديبالا يأتي في المركز الخامس في القائمة براتب يصل إلى سبعة ملايين وثلاثمئة ألف يورو، ويليه القادم الجديد أدريان رابيو والذي سيتقاضى سبعة ملايين يورو إلى جانب الويلزي أرون رامزي القادم من أرسنال الإنجليزي .

ويعد الوضع الإقتصادي للسيدة العجوز أحد أبرز أسباب سيطرته على مستوى قائمة رواتب اللاعبين في قائمة أبرز نجوم الدوري ماسيجعل من إدارة النادي تسلط الأضواء على كل نجوم اللعبة لخوض تجربة جديدة في جنة كرة القدم.

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