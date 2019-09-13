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تعافي المهدي ومجدي يُعزز حظوظ النصر أمام الرجاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ها هو الاختبار المهم قد شارف على البداية في ملعب بيتروسبورت في القاهرة المصرية الكلاسيكو المغاربي بالألوان الخضراء بين النصر ممثل ليبيا في أبطال أفريقيا وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي.

الاستعدادات تكاملت والنصر يأمل أن ينتصر على ظروفه ويحقق النتيجة المطلوبة أمام الفريق المغربي الكبير العنيد المدجج بالنجوم.

تعافي المهدي ومجدي من الإصابة سيكون له شأن كبير في تعزيز الثقة بتشكيلة الككلي التي تدخل المواجهة آملة في تحقيق الانتصار المنتظر بنتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في التأهل إيابا من الأراضي المغربية.

المباراة لن تكون سهلة على الطرفين على الرغم من لعب النصر على أرضه لكنه في الملاعب المصرية سيفتقد لحافز دعم الجمهور الذي من شأنه أن يشكل نسبة كبيرة من النتيجة النهائية للقاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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