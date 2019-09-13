تعافي المهدي ومجدي يُعزز حظوظ النصر أمام الرجاء

ها هو الاختبار المهم قد شارف على البداية في ملعب بيتروسبورت في القاهرة المصرية الكلاسيكو المغاربي بالألوان الخضراء بين النصر ممثل ليبيا في أبطال أفريقيا وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي.

الاستعدادات تكاملت والنصر يأمل أن ينتصر على ظروفه ويحقق النتيجة المطلوبة أمام الفريق المغربي الكبير العنيد المدجج بالنجوم.

تعافي المهدي ومجدي من الإصابة سيكون له شأن كبير في تعزيز الثقة بتشكيلة الككلي التي تدخل المواجهة آملة في تحقيق الانتصار المنتظر بنتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في التأهل إيابا من الأراضي المغربية.

المباراة لن تكون سهلة على الطرفين على الرغم من لعب النصر على أرضه لكنه في الملاعب المصرية سيفتقد لحافز دعم الجمهور الذي من شأنه أن يشكل نسبة كبيرة من النتيجة النهائية للقاء.

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