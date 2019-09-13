بعثة الرجاء المغربي تصل القاهرة قبل مواجهة النصر

وصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى مطار القاهرة تأهبا لمواجهة ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا النصر لحساب الدور الاثنين والثلاثين.

وكان الثنائي، رئيس بعثة النصر في مصر عادل الأوجلي وإداري الفريق الأول عادل الورفلي في استقبال الفريق المغربي الذي سيحل ضيفا على النصر غدا بملعب بيتروسبورت في القاهرة في مباراة الذهاب بينما سيكون لقاء الإياب بين الفريقين في الرباط المغربية وتحديدا بملعب محمد الخامس.

ويعاني الرجاء من بعض الغيابات في صفوفه على رأسها المدافع بانون وهذا ماقد يتمكن فريق النصر من الاستفادة منه.

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