اخبار الرياضة

22 لاعبًا يمثلون ليبيا في مواجهة تونس في تصفيات الشان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

اختار مدرب المنتخب الليبي جلال الدامجة 22 لاعبا للمباراة المرتقبة التي ستجمع ليبيا بنظيرتها تونس في تصفيات الشان في 21 من سبتمبر الجاري

وضمت القائمة في حراسة المرمى: حمد عزاقه، مراد الوحيشي، جواد رزق.

وفي الدفاع: ناجي دراء، معتصم صبو، سعد إجباره، محمود عكاشة، عبد الرحيم التريكي، أحمد المقصي، ومحمد اشتيوي.

وفي الوسط: محمد فتحي، محمد مفتاح، شامخ فرج، ربيع شادي، محمد الهداج، إبراهيم بو دبوس، مهند بوعجيلة، محمد علي.

وفي الهجوم: خالد مجدي، أكرم الزوي، معتز المهدي، سالم روما.

هذا وستقام مباراة الذهاب في تونس في 21 من سبتمر الحالي على اأرضية ملعب رادس ولم يتم تحديد ملعب مباراة الإياب .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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