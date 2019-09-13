مورينهو يوضح حقيقة انتقال لوكاكو وسانشيز

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو في تصريحات أجراها مع صحيفة “تليغراف” عن سبب عدم تألق المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز خلال تواجده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد .

وأشار مورينهو بأن سانشيز لم يكن سعيداً طوال لعبه مع الشياطين الحمر وهو السبب الذي لم يمكنه من استخراج كل ما لديه رغم أنه يعرف جيداً بأنه أحد أفضل لاعبي البريمرليغ في ذلك الوقت.

كما أوضح مدرب مانشستر يونايتد السابق أن انتقال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلانو الإيطالي جاء بعدما سجل العديد من الأهداف في مانشستر، مشيراً بأنه يعتقد أن لوكاكو يريد تغيير الأجواء واللعب في دوري جديد بعد تألقه لسنوات في الدوري الإنجليزي مع إيفرتون وتشيلسي .

وكان اللاعب التشيلي قد انضم لصفوف إنتر ميلانو الإيطالي في آخر أيام الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لموسم واحد دون خيار الشراء، لكن العقد بين الطرفين قد يفتح باب الانتقال نهائياً لسانشيز إلى ملعب جوزيبي مياتزا بعد انتهاء الموسم الجاري.

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