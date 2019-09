الإسماعيلي يفزر على أهلي بنغازي بالبطولة العربية

حقق فريق الإسماعيلي المصري فوزًا ثمينًا على حساب أهلي بنغازي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب “الإسماعيلية” ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في تونس بالسابع والعشرين من الشهر الحالي حيث يحتاج الإسماعيلي للتعادل السلبي على أقل تقدير للعبور للدور المقبل، في المقابل يتطلب بطل ليبيا الفوز بهدفين دون رد لحجز بطاقة الصعود.

وكان الإسماعيلي شارك في النسخة الماضية من البطولة العربية “كأس زايد للأندية” قبل الخروج من فريق الرجاء البيضاوي المغربي من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بدون أي أهداف.

