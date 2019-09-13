ضمن منافسات البطولة العربية.. الأهلي بنغازي يفقد نتيجة لقائه أمام الإسماعيلي المصري

الإسماعيلية-العنوان

فقد فريق الأهلي بنغازي نتيجة لقائه أمام مستضيفه الإسماعيلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال التي تحمل اسم كأس محمد السادس.

وسجل أول أهداف اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على أرضية ملعب استاد الإسماعيلية في مصر لاعب الإسماعيلي وجيه عبدالحكيم في الدقيقة الخامسة بعد خطأ في التمركز من قبل مدافعي الأهلي، وسجل ذات اللاعب في الدقيقة العشرين الهدف الثاني لفريقه إثر خطأ من حارس مرمى الأهلي عبدالجواد رزق.

بينما قلص فريق الأهلي الليبي النتيجة بهدف سجله لاعبه سفيان عمران في الدقيقة الثامنة والعشرين، وبسبب خطأ دفاعي آخر سجل الإسماعيلي هدفه الثالث عن طريق لاعبه أحمد مدبولي في الدقيقة الثانية والثلاثين لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وعاد الأهلي في الشوط الثاني وقلص الفارق بواسطة لاعبه الإيفوراي انجسان دافي في الدقيقة الثانية ولاستين، ورغم المحاولات الهجومية لفريق الأهلي لتسجيل هدف التعادل إلا أن الإسماعيلي نجح في تسجيل هدفه الرابع في الدقيقة السابعة والثمانين بواسطة لاعبه عبدالرحمن مجدي، لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يشار إلى الفريقان سيجمعهما في مباراة الإياب التي ستقام في تونس في السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

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