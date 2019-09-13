الأهلي بنغازي يتعثر أمام الإسماعيلي المصري

فقد الأهلي بنغازي مباراة ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال أمام مضيفه الإسماعيلي المصري بـ4 أهداف مقابل هدفين على ملعب الإسماعيلية والتي أدارها الحكم المغربي رضوان جيد.

وتأخر الأهلي بنغازي منذ الدقائق الأولى، وعن طريق وجيه عبد الحكيم في الدقيقة الرابعة سجل هدفا، وعاد نفس اللاعب ليعزز تقدم أصحاب الأرض بعد خطأ من الحارس في الدقيقة 20، ليقلص الأهلي بنغازي الفارق في الدقيقة 28 بواسطة سفيان عمران.

وفي الدقيقة 32 زاد الإسماعيلي من تقدمه في الشوط الأول بالهدف الثالث بعد خطأ في دفاع الأهلي بنغازي عن طريق أحمد مدبولي، وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 62 قلص عثمان دافيد الفارق للأهلي بعد خطأ في تمركز دفاع الفريق المصري ، ورغم الأداء الجيد لأبناء بنغازي في الشوط الثاني إلا أن عبد الرحمن مجدي أكمل رباعية الإسماعيلي من ضربة حرة مباشرة .

وستقام مباراة الإياب في مدينة صفاقس التونسية في الــ27 من الشهر الجاري .

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