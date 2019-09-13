ممثلو ليبيا في البطولات الإفريقية في مواجهة صعبة أمام الفرق المغربية

يستضيف فريق

النصر السبت، نظيره الرجاء المغربي على أرضية ملعب “بتروسبورت” بالعاصمة

المصرية القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل النصر

للمباراة بعد تجاوزه لفريق تيمبيت موكاف من جمهورية إفريقيا الوسطى في الدور الـ

64 بعد تغلبه عليه بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

في حين يستقبل

فريق الاتحاد ممثل ليبيا في بطولة بطولة كأس الكونفدرالية ضيفه فريق حسنية أكادير

المغربي على أرضية ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

وضمن فريق

الاتحاد تأهله لدور الـ32 الأول بعد تغلبه على فريق جيش النيجر بنتيجة 3-1 لمجموع

المباراتين.

يُذكر أن النصر

والاتحاد مَنحا حق المشاركة في البطولتين بعد حصولهم على لقبي الدوري والكأس

الموسم الماضي وتوقف النسخة الحالية من الدوري بسبب الأحداث الواقعة في البلاد.

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