الأهلي بنغازي يفقد لقائه أمام الإسماعيلي في أندية أبطال العرب

الإسماعيلية 13 سبتمبر 2019 (وال)- فقد فريق الأهلي بنغازي مباراته أمام الإسماعيلي المصري مساء اليوم الجمعة، في لقاء مثير جدًا بنتيجة 4 – 2 في ذهاب دور الـ 32 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

هذا وقد دخل الأهلي بنغازي المباراة بقيادة مدربه الجزائري رشيد بالحوت، وكان ندًا لأصحاب الأرض، خاصةً في الشوط الثاني، بينما شهدت المباراة، أخطاء دفاعية عديدة من الفريقين، أدت لغزارة تهديفية.

من جهته، خاض الإسماعيلي أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد الصربي ميودراج يسيتش، وقد سجل أهداف الإسماعيلي كل من وجيه عبد الحكيم في الدقيقتين 5 و20، وأحمد مدبولي في الدقيقة 32، وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 86.

وأحرز ثنائية الأهلي بنغازي كل من سفيان عمران في الدقيقة 28، من كرة ثابتة، ودافيد أنجسان في الدقيقة 62. (وال- الإسماعيلية) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال