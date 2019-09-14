الاتحاد يلتقي أكادير المغربي في الكونفدرالية

يلتقي فريق الاتحاد مساء اليوم نظيره حسنية أغادير المغربي بملعب الطيب المهيري في صفاقس الساعة الخامسة والنصف بتوقيت ليبيا لحساب الدور الإثنين والثلاثين من الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الاتحاد بقيادة المدرب أسامة الحمادي مباراة اليوم أملا بتحقيق نتيجة إيجابية تسبق مباراة الإياب التي ستقام على الأراضي المغربية في أواخر الشهر الجاري.

ولن يشارك الثنائي محمد زعبية وعبدالعاطي العباسي في لقاء اليوم حيث حدثت بعض الإشكاليات الإدارية قبل انتقال الفريق إلى تونس وخوضه لمعسكره التحضيري الذي يسبق اللقاء.

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