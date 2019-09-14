الأهلي بنغازي يخسر أمام الإسماعيلي المصري في البطولة العربية

أخبار ليبيا24- خاص

فقد فريق الأهلي بنغازي نتيجه مباراته أمام مستضيفه الإسماعيلي المصري بنتيجة 4-2 في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال “كأس محمد السادس “.

وعلى أرضية الإسماعيلية افتتح الدراويش النتيجة عند الدقيقة 5 بهدف ” وجيه عبدالحكيم ” بعد خطأ، وعاد ذات اللاعب في الدقيقة 20 ومنح فريقه الهدف الثاني وقلص الأهلي بنغازي النتيجة بهدف” سفيان عمران ” في الدقيقة 28 وعاد الإسماعيلي وسجل هدف ثالث عبر ” أحمد مدبولي ” في الدقيقة 32 ليتنتهي الشوط الأول بتقدم الدراويش 3-1.



وفي الشوط الثاني سيطر الأهلي بنغازي على المباراة وقلص الفارق بواسطة الإيفواري “انجسان دافي” في الدقيقة 62 وكاد ممثل ليبيا إدراك التعادل في عديد المناسبات إلا أن الإسماعيلي سجل هدف رابع في الدقيقة 87 بواسطة اللاعب “عبدالرحمن مجدي ” لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي 4-2.



وسيلتقي الفريقين في مباراة الإياب التي ستقام في تونس في 27 من شهر سبتمبر الجاري.

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