برشلونة يتلقى “ضربة موجعة”

أعلن برشلونة الإسباني تجدد إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي ليغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهر ونصف .

وأشار النادي الكاتالوني في بيانه إلى أن أومتيتي يعاني من كسر في مشط قدمه اليمنى، حيث أصيب خلال فترة التوقف الدولي خلال مشاركة منتخب بلاده أمام ألبانيا في تصفيات التأهل إلى كأس أمم أوروبا ألفين وعشرين.

وكشف برشلونة أن إصابة أومتيتي ستستغرق من خمسة إلى ستة أسابيع ليواصل غيابه عن الفريق بعد الإصابة الأولى التي أبعدته لمدة طويلة عن الملاعب.

ويفقتد البلوغرانا لخدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية فيما عاد المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز للظهور في قائمة الفريق التي ستواجه فالنسيا على ملعب كامب نو في الجولة الرابعة.

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