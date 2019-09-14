رسمياً.. سند الورفلي يعود إلى الرجاء المغربي

أعلن الرجاء البيضاوي المغربي تعاقده مع مدافع المنتخب الوطني سند الورفلي بشكل نهائي قادما من الأهلي طرابلس لمدة موسمين ليعود الورفلي مجددا ويصبح ضمن أولويات الرجاء حتى صيف ألفين وواحد وعشرين .

وأوضح النادي المغربي أن المفاوضات بينها وبين وكيل اللاعب والنادي الأهلي طرابلس تأخرت لأن إدارة الرجاء طلبت شراء بطاقة اللاعب بشكل كامل، إلا أن الأهلي عرض إعارة الورفلي لمدة موسم واحد لتتوقف المفاوضات مجددا ويعود الورفلي بصورة نهائية إلى فريقه، وأشارت مصادر صحفية إلى أن الرجاء المغربي ضم المدافع الليبي مقابل مئة ألف دولار من الأهلي طرابلس

وكان الورفلي قد وصل الخميس إلى المغرب قادما من تونس لاستكمال إجراءات انضمامه إلى الرجاء بشكل نهائي، ويخوض فريقه مباراة ذهاب دور الاثنين والثلاثين من دوري أبطال أفريقيا أمام النصر والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة .

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