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رسمياً.. سند الورفلي يعود إلى الرجاء المغربي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الرجاء البيضاوي المغربي تعاقده مع مدافع المنتخب الوطني سند الورفلي بشكل نهائي قادما من الأهلي طرابلس لمدة موسمين ليعود الورفلي مجددا ويصبح ضمن أولويات الرجاء حتى صيف ألفين وواحد وعشرين .

وأوضح النادي المغربي أن المفاوضات بينها وبين وكيل اللاعب والنادي الأهلي طرابلس تأخرت لأن إدارة الرجاء طلبت شراء بطاقة اللاعب بشكل كامل، إلا أن الأهلي عرض إعارة الورفلي لمدة موسم واحد لتتوقف المفاوضات مجددا ويعود الورفلي بصورة نهائية إلى فريقه، وأشارت مصادر صحفية إلى أن الرجاء المغربي ضم المدافع الليبي مقابل مئة ألف دولار من الأهلي طرابلس

وكان الورفلي قد وصل الخميس إلى المغرب قادما من تونس لاستكمال إجراءات انضمامه إلى الرجاء بشكل نهائي، ويخوض فريقه مباراة ذهاب دور الاثنين والثلاثين من دوري أبطال أفريقيا أمام النصر والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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