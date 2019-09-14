إسبانيا والأرجنتين في نهائي مونديال السلة

تأهلت إسبانيا إلى نهائي كأس العالم لكرة السلة المقام في الصين بعدما تغلبت على أستراليا بخمس وتسعين نقطة مقابل ثماني وثمانين بعد تمديد المباراة والوصول إلى الأوقات الإضافية.

وساهم النجم مارك جاسول في تأهل إسبانيا إلى النهائي إذ سجل ثلاثا وثلاثين نقطة فيما قدم ريكي روبيو اثنتي عشرة تمريرة حاسمة، ورغم تأخر الماتادور في الربع الثاني بفارق وصل إلى ثماني نقاط فإن إسبانيا أعادت التوازن في باقي المباراة وقلبت المواجهة بعدما وصلت إلى الوقت الإضافي بفارق سبع نقاط في مباراة مثيرة.

لتضرب إسبانيا موعدا في المباراة النهائية مع الأرجنتين التي أطاحت بفرنسا في نصف النهائي الآخر.

من جهة أخرى أنهت الأرجنتين طموحات فرنسا في بلوغ المباراة النهائية بعدما أطاحت بها بثمانين نقطة مقابل ست وستين في الدور نصف النهائي.

وسيطرت الأرجنتين على أغلب أرباع المباراة لتحكم قبضتها على المباراة وتفوز بفارق وصل إلى أربع عشرة نقطة في المجمل لتطيح بواحد من أبرز منتخبات المونديال.

وكانت فرنسا قد فجرت مفاجأة مدوية بعدما أطاحت بواحد من أبرز المرشحين للفوز باللقب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من ربع نهائي البطولة، لتواجها الأرجنتين منافستها أسبانيا في المباراة النهائية التي ستقام غدا الأحد.

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