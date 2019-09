أومتيتي يغيب عن الملاعب لـ6 أسابيع وبرشلونة يُعاني لعنة الإصابات

أكد نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم إصابة مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي مجدداً وغيابه عن الملاعب ما بين 5 إلى 6 اسابيع.

حيث تعرض أومتيتي لالتواء في مشط القدم اليمنى خلال تمارينه مع منتخب فرنسا، فغادر المعسكر التدريبي دون أن يتمكن من خوض مباراتي بلاده أمام ألبانيا وأندورا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

هذا وأفاد بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين في بيان أنه بعد الفحص الدقيق للقدم اليمنى للاعب الفرنسي، وبعد فحوص جديدة، تم اكتشاف شِعر في مشط القدم، وأكد أن الفترة المقدرة للغياب تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع.

