الاتحاد يتأهب لملاقاة “حسنية أقادير” المغربي

تونس 14 سبتمبر 2019 (وال) – أكمل فريق الاتحاد لكرة القدم مساء أمس الجمعة تمريناته الأخيرة بمعسكره القصير بتونس تأهبا لملاقاة فريق “حسنية أقادير” المغربي مساء اليوم السبت ضمن ذهاب الدور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على أرضية ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية على تمام الساعة السادسة مساءا، وحصرية النقل المباشر ستكون لقناة ليبيا الرياضية .

يشار إلى أن نادي الاتحاد قام الأسبوع الماضي بإقالة مدرب الفريق الأول البلجيكي “إيفان” وتسليم مهمة المدير الفني للفريق للاعبه السابق المدرب “أسامة الحمادي” . (وال – تونس) ف ح

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