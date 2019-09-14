ريال مدريد يفوز على ليفانتي بصعوبة

نجح ريال مدريد في تحقيق نتيجة الفوز على حساب ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم اللقاء دون منازع حيث افتتح باب التسجيل في الدقيقة الخامسة والعشرين وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والثلاثين بينما أمضى البرازيلي كاسميرو على الهدف الثالث في الدقيقة الأربعين.

وجاءت أهداف ليفانتي في الدقائق التاسعة والأربعين بواسطة بوخا مايورال وفي الدقيقة الخامسة والسبعين عن طريق جونزالو ميليرو.

ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر بتسع نقاط في حين تجمد عندما ست نقاط في المركز السادس.

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