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ريال مدريد يفوز على ليفانتي بصعوبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح ريال مدريد في تحقيق نتيجة الفوز على حساب ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم اللقاء دون منازع حيث افتتح باب التسجيل في الدقيقة الخامسة والعشرين وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والثلاثين بينما أمضى البرازيلي كاسميرو على الهدف الثالث في الدقيقة الأربعين.

وجاءت أهداف ليفانتي في الدقائق التاسعة والأربعين بواسطة بوخا مايورال وفي الدقيقة الخامسة والسبعين عن طريق جونزالو ميليرو.

ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر بتسع نقاط في حين تجمد عندما ست نقاط في المركز السادس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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