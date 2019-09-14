كمال القرقني.. الليبي الذي أنتزع الأولمبيا

تمكن لاعب كمال الأجسام الليبي كمال القرقني من الفوز بالمركز الأول في بطولة مستر أولمبيا 2019 المقامة في ولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأميركية.

يأتي ذلك بعد تمكن القرقني خلال منافسات العرض السري والنهائي من أن ينال استحسان لجنة الحكام، ليحصد المركز الأول في فئة 212 باوند رجال.

ويعتبر القرقني مثالا يحتذى في عالم الرياضة وقدوة للشباب الليبي ومحبي اللعبة، فرحلة كفاح كمال منذ بدايات التسعينيات على المستوى المحلي وحتى الوصول للاحتراف والعالمية متنقلا خلال مسيرته من ليبيا إلى قطر وصولا إلى المملكة المتحدة هي قصة نجاح لرياضي عصامي كسر الحواجز ليحقق حلمه.

يشار إلى أن القرقني قد فاز بالمركز الثالث لبطولة مستر اولمبيا العام الماضي عن نفس الفئة وأحرز لقب بطولة أرنولد كلاسيك 2018 والتي تعد ثاني أكبر بطولة عالمية أهمية بعد مستر أولمبيا.

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