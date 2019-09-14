الاتحاد يتعادل مع حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية

تعادل فريق الاتحاد مع فريق حسنية أغادير المغربي بهدف لمثله، السبت، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية والتي استضافها ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

ورغم تأخر الاتحاد عن طريق بوفتيني سفيان في الدقيقة الـ34 من زمن الشوط الأول، ومع انطلاق زمن المباراة في شوطها الثاني بدأ الاتحاد بكل جدية حيث حاول في العديد من الفرص والتي كانت أبرزها من المهاجم سالم المسلاتي في الدقيقة الثانية والستين.

وعاد الاتحاد في آخر دقائق الشوط الثاني ليسجل هدف التعادل بواسطة رأسية متقنة من المدافع معتصم الصبو في الدقيقة الـ79 من زمن المباراة بعد ركنية نفذها محمد الطلبال الذي دخل للمباراة مع انطلاق الشوط الثاني.

وبذلك انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي ويتأجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية إلى مواجهة الإياب التي ستقام بالمغرب بعد أسبوعين.

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