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التعادل الإيجابي يُخيّم لقاء الاتحاد وضيفه حسنية أغادير المغربي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

صفاقس 14 سبتمبر 2019 (وال)- خيّم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء فريقي الاتحاد الليبي وحسنية أغادير المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من الكأس الكونفدرالية.

هذا وقد أقيمت المباراة مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب طيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، بقيادة الحكم السنغالي داودا غويي، حيث بادر فريق حسنية أغادير بالتسجيل عبر لاعبه سفيان بوفتيني في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق الاتحاد وحاول كثيرًا لتعديل النتيجة، خاصة مهاجمه سالم روما في أكثر من مناسبة، واستطاع الاتحاد تعديل النتيجة في الدقيقة 33 من الشوط الثاني عبر لاعبه المعتصم بالله الصبو بكرة رسمية من ضربة ركنية. (وال- صفاقس) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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