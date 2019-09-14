التعادل الإيجابي يُخيّم لقاء الاتحاد وضيفه حسنية أغادير المغربي

صفاقس 14 سبتمبر 2019 (وال)- خيّم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء فريقي الاتحاد الليبي وحسنية أغادير المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من الكأس الكونفدرالية.

هذا وقد أقيمت المباراة مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب طيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، بقيادة الحكم السنغالي داودا غويي، حيث بادر فريق حسنية أغادير بالتسجيل عبر لاعبه سفيان بوفتيني في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق الاتحاد وحاول كثيرًا لتعديل النتيجة، خاصة مهاجمه سالم روما في أكثر من مناسبة، واستطاع الاتحاد تعديل النتيجة في الدقيقة 33 من الشوط الثاني عبر لاعبه المعتصم بالله الصبو بكرة رسمية من ضربة ركنية. (وال- صفاقس) ر ت

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