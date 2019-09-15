الإنتر ينفرد بالصدارة.. ويوفنتوس يتعثر أمام الفيولا

تغلب إنتر ميلانو على ضيفه أودنيزي بهدف دون مقابل في الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا .

ودخل إنتر ميلانو المتألق في الجولتين الماضيتين المباراة بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتعزيز تقدمه في ترتيب الدوري فيما سيخوض أونينيزي المواجهة على أمل تسجيل انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم .

ويدين النيراتزوري بالفضل في فوزه إلى لاعب وسطه المتألق ستيفانو سينسي الذي سجل برأسية بعد عرضية الأورغواياني دييغو غودين قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة .

وبعد هذا الفوز صعب انفرد الإنتر بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط قبل مواجهته لسلافيا براغ التشيكي في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع .

أما حامل اللقب يوفنتوس فرحل إلى ملعب أريتميو فرانكي لمواجهة فيورنتينا والذي يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم رغم تعديل تشيكلة المدرب فيتشينزو مونتيلا .

المباراة التي شهدت الظهور الأول على مقاعد البدلاء للمدرب ماوريتسيو ساري مع البيانكونيري بعد غيابه الجولتين الماضيتين بسبب المرض شهدت فرصا عدة للفيولا عن طريق فيدريكو كييزا لم ترتق بالمستوى المطلوب ولم تشهد فرصا خطيرة لرفقاء رونالدو إلا في نهاية الشوط الأول ، ليهيمن التعادل السلبي في المباراة وترفع السيدة العجوز رصيدها إلى سبع نقاط فيما تحصل فيورنتينا على نقطته الأولى هذا الموسم.

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