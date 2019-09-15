اختتام دوري قدامى كرة اليد بسبها

اختتم دوري قدامى لاعبي كرة اليد بمدينة سبها حيث استضاف نادي القرضابية بالتعاون مع مجلس الرياضة منافسات الدوري بمشاركة أربعة فرق.

وطالب عبد السلام بشر مدرب فريق القرضابية لكرة اليد كافة الأندية بالاهتمام بالرياضات الجماعية مثل كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة داخل الأندية وعدم اقتصاره على كرة القدم فقط.

وتوج فريق الاتحاد باللقب بفوزه في المباراة النهائية على فريق المشعل باثني عشر هدفا مقابل ثمانية أهداف فيما جاء الأهلي في المركز الثالث واحتل القرضابية مستضيف الدوري المركز الرابع ، أما على مستوى الجوائز الفردية فتحصل خالد بلخير على جائزة أفضل حارس مرمى، فيما حصد اللاعب عبد الله مهدي جائزة هداف البطولة .

ويأتي هذا الدوري لإثراء النشاط الرياضي داخل مدينة سبها ومدن الجنوب الليبي فلعبة كرة اليد تحتاج اهتماما واسعا رغم وجود العديد من المواهب في كل ربوع ليبيا.

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