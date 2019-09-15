برشلونة يستعيد توازنه ويكتسح فالنسيا في الليغا

استضاف ملعب الكامب نو قمة الأسبوع الرابع من الليغا الإسبانية، فبرشلونة حامل اللقب استقبل فالنسيا الذي حرمه من التتويج بكأس ملك إسبانيا في آخر مباريات الموسم الماضي .

ولم ينتظر البلوغرانا سوى دقيقتين فقط ليفتتح له الشاب المتألق أنسو فاتي التسجيل، وبعدها بخمس دقائق عزز الهولندي دي يونغ تقدم الكتلان بعد تمريرة فاتي المتقنة، لكن خفافيش فالنسيا قلصوا الفارق في الدقيقة السابعة والعشرين عن طريق الفرنسي كيفين غاميرو لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلوني .

وفي الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرا، فالمدافع جيرارد بيكيه وجد نفسه في موقع المهاجمين ليضيف ثالث أهداف برشلونة بعد تسديدة أنطوان غريزمان التي ارتدت من القائم الأيسر للحارس سيليسين، وواصل برشلونة سيطرته المطلقة على الملعب.

وبعد نزول الأورغواياني سواريز لم يصبر البيستوليرو كثيرا بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة الحادية والستين ، ليعود سواريز العائد من الإصابة لإضافة الهدف الخامس في الدقيقة الثانية والثمانين، لكن سهرة الكامب نو اختتمت بعدما قلص فالنسيا الفارق في آخر دقيقة من المباراة عن طريق ماكسي غوميز .

ووضع الفوز الكبير برشلونة في المركز الرابع بعدما حقق فوزه الثاني هذا الموسم فيما لاتزال وضعية خفافيش فالنسيا معقدة وهو يتواجد في المركز الرابع عشر.

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