بعثة الأهلي بنغازي تعود إلى الوطن

عادت بعثة فريق الأهلي بنغازي إلى أرض الوطن بعدما خاضت مباراة ذهاب دور الاثنين والثلاثين من بطولة الأندية العربية الأبطال أمام الإسماعيلي المصري الجمعة الماضية.

وغادرت بعثة الأهلي بنغازي مساء أمس الأراضي المصرية لخوض معسكر استعدادا لمواجهة الإياب، ومن المقرر أن يبدأ الفريق فترته التحضيرية بقيادة المدرب الجزائري رشيد بلحوت مباشرة قبل مباراة العودة التي من المقرر أن تلعب في تونس.

وكان الأهلي بنغازي قد خسر مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين حيث يحتاج الفريق إلى تحقيق الفوز في مباراة الإياب التي ستقام بتونس في السابع والعشرين من الشهر الجاري بهدفين دون مقابل لضمان التأهل لدور الستة عشر من البطولة العربية.

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