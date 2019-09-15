أبو سهمين ينتقل إلى النجم المتلوي

انضم لاعب الوسط البهلول أبو سهمين إلى فريق النجم الرياضي المتلوي التونسي ليصبح بذلك ضمن حسابات الفريق التونسي للموسم الجاري.

وأعلن النادي التونسي أنه تعاقد مع أبو سهمين بعقد لمدة موسمين ينتهي في صيف ألفين وواحد وعشرين، بعدما فسخ عقده مع فريق مستقبل سليمان التونسي بالتراضي في تجربة قصيرة مع الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري التونسي.

ويعد أبو سهمين أحد اللاعبين المتميزين في خط الوسط حيث لفت الأنظار بالدوري الممتاز الموسم الماضي بعدما تألق رفقة السويحلي بعد الانتقال إليه قادما من فريق الظهرة.

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