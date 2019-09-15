نيمار يتألق ويقود سان جيرمان لفوزه الرابع

حقق باريس سان جيرمان فوزه الرابع بالدوري الفرنسي بعدما تغلب على ضيفه ستراسبورغ بهدف دون مقابل في الأسبوع الخامس من الدوري بمباراة أقيمت على ملعب بارك دي فرانس.

وشهدت المباراة مشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من البداية للمرة الأولى هذا الموسم بعدما لم تنجح صفقة انتقاله إلى برشلونة، ليتوج جهوده بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع بمقصية رائعة للفريق الباريسي.

وشارك الأرجنتيني ماورو إيكاردي للمرة الأولى مع بطل فرنسا بعد انتقاله في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية من إنتر ميلانو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء حيث قدم مستوى مميزا في أولى مشاركاته بالدوري الفرنسي.

ليواصل سان جيرمان صدارة المسابقة باثنتي عشرة نقطة فيما تجمد رصيد ستراسبورغ عند أربع نقاط في المرتبة الخامسة عشرة.

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