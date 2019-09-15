البايرن يتعادل مع لايبزيغ في البوندسليغا

تعادل بايرن ميونخ أمام مضيفه لايبزيغ بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ريد بول أرينا في قمة الأسبوع الرابع من الدوري الألماني “البوندسليغا” .
وافتتح الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة بعد مرور ثلاث دقائق بعد انفراده بحارس لايبزيغ، قبل أن يعادل إيميل فورسبيرج النتيجة لفريقه لايبزيغ في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر المباراة .
ويواصل لايبزيغ بهذه النتيجة صدارة ترتيب البوندسليغا برصيد عشر نقاط، فيما رفع الفريق البافاري رصيده للنقطة الثامنة ليتواجد في المركز الثالث.
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