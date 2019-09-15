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البايرن يتعادل مع لايبزيغ في البوندسليغا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل بايرن ميونخ أمام مضيفه لايبزيغ بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ريد بول أرينا في قمة الأسبوع الرابع من الدوري الألماني “البوندسليغا” .

وافتتح الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة بعد مرور ثلاث دقائق بعد انفراده بحارس لايبزيغ، قبل أن يعادل إيميل فورسبيرج النتيجة لفريقه لايبزيغ في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر المباراة .

ويواصل لايبزيغ بهذه النتيجة صدارة ترتيب البوندسليغا برصيد عشر نقاط، فيما رفع الفريق البافاري رصيده للنقطة الثامنة ليتواجد في المركز الثالث.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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