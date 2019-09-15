ميلان يحل ضيفا على هيلاس فيرونا

يحل ميلان ضيفا مساء اليوم على هيلا فيرونا في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بملعب مارك أنتونيو سعيا منه لخطف ثلاث نقاط تجعله يصعد على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي.

ويحتل فيرونا المركز الثامن في الدوري برصيد أربع نقاط بينما يأتي ميلان في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط بعد تعثره في الجولة أمام أودنيزي وفوزه في الثانية على حساب بريشيا قبل فترة التوقف الدولي.

وبنسبة كبيرة سيعتمد المدرب الإيطالي جيماباولو على خدمات لاعبيه في اللقاء الماضي الذي جرى في السان سيرو مع بريشيا حيث لم تسجل تشكيلته أي غيابات.

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