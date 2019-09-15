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ميلان يحل ضيفا على هيلاس فيرونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحل ميلان ضيفا مساء اليوم على هيلا فيرونا في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بملعب مارك أنتونيو سعيا منه لخطف ثلاث نقاط تجعله يصعد على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي.

ويحتل فيرونا المركز الثامن في الدوري برصيد أربع نقاط بينما يأتي ميلان في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط بعد تعثره في الجولة أمام أودنيزي وفوزه في الثانية على حساب بريشيا قبل فترة التوقف الدولي.

وبنسبة كبيرة سيعتمد المدرب الإيطالي جيماباولو على خدمات لاعبيه في اللقاء الماضي الذي جرى في السان سيرو مع بريشيا حيث لم تسجل تشكيلته أي غيابات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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