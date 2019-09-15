النصر الليبي يواجه “الرجاء المغربي ” في ذهاب أبطال افريقيا

القاهرة 15 سبتمبر 2019 (وال) – يشهد ملعب بتروسبورت في القاهرة مساء اليوم الأحد لقاء الذهاب لفريق “النصر” الليبي لكرة القدم مع فريق “الرجاء البيضاوي” المغربي ضمن منافسات الدور الثاني من دوري أبطال افريقيا.

أسندت المباراة إلى طاقم تحكيم من الجزائر يتوسطه الدولي “لطفي بيكواسه”, وتنطلق تمام الثامنة مساءاً.

يشار إلى أن لاعبي النصر (صدام الورفلي -عبد الله بلعم) يغيبان عن تشكيل مباراة اليوم؛ نظرا لتعرض كل منهما إلى إصابة بالغة تمنعهما من اللعب. (وال – القاهرة) ف ح / رس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال