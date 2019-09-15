النصر يستضيف الرجاء المغربي في أبطال أفريقيا

يواجه فريق النصر مساء اليوم بملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة فريق الرجاء البيضاوي المغربي لحساب الدوري الإثنين والثلاثين من دوري أبطال أفريقيا للأندية.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا ويسعى لنصر جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحقيق التأهل في لقاء الإياب الذي سيقام في الرباط المغربية.

وعلى صعيد مشاركة فريقي الأهلي بنغازي والاتحاد في البطولتين العربية والكونفدرالية فقد خسر الأول أمام الإسماعيلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما تعادل الاتحاد مع أكادير بهدف لمثله في ملعب الطيب المهيري.

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