البطل الليبي العالمي كمال القرقني يتوج بذهبية مستر أولمبيا

توج البطل الليبي العالمي كمال القرقني بذهبية بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام ألفين وتسعة عشر والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأميركية.

وحصد القرقني الميدالية الذهبية بعد صدارته ترتيب المنافسين فجر السبت بعدما قدم عرضاً نال استحسان لجنة الحكام خلال منافسات العرض السري والنهائي، ليتمكن من التتويج وإهداء ليبيا ذهبية الـ 212 باوند.

ويعد البطل الليبي أحد أبرز الرياضيين في الساحة العالمية حيث تحصل على المركز الثالث في بطولة العام الماضي لوزن مائتين واثني عشر كيلوغراما، كما سبق للقرقني حصد الميدالية الذهبية لبطولة أرنولد كلاسيك بالولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة أشهر.

