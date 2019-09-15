التّعادل الإيجابي يسود لقاء الاتّحاد وحسنية أغادير بالكونفدرالية

صفاقس 15 سبتمبر 2019 (وال) – ساد التّعادل الإيجابي لقاء فريق الاتّحاد مع ضيفه فريق حسنية أغادير المغربي بنتيجة هدف لمثلهما، وذلك لحساب ذهاب دور الـ 32 من الكأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب الطيب المهيري بمدينة الصفاقس التونسية.

الاتّحاد والأفضلية :

المقابلة التي جرت – أمس السبت – توسطها الحكم السنغالي ( داؤودا غاي ) دخلها الفريقان وكل منهما يعي جيداً قيمة وأهمية المباراة، سيما أن الفريقين لم يشكلا خطورة كبيرة على المرميين، إذ كانت الأفضلية نسبية نوعاً ما للاتحاد، خاصة عن طريق ( سالم روما )، و ( معاذ عيسى ) بالإضافة إلى انطلاقات ( أحمد الكيلو ).

أوّل التهديدات كانت عند الدقيقة (15) وذلك بواسطة تسديدة قوية من المهاجم (سالم روما)، لكن كرة الأخير ارتطمت بالعارضة وذهبت خارج الملعب، الهجوم الاتحاد ي تواصل تارى من (سالم روما) وأخرى من (معاد عيسى) الذي مرر بدوره كرة للاعب (عمران سالم) لكن الأخير لم يفلح في إيداعها الشباك

هدف أغادير :

استمر الاتحاد في خلق الفرص خلال دقائق الشوط الأول، لكن تلك الفرص لم تكن خطرة على مرمى الحارس (عبد الرحمن الحواصلي )، ولا مؤثرة وسط تمركز جيد من لاعبي حسنية أغادير ، ومع بلوغ الدقيقة ( 35 ) تمكن اللاعب المغربي ( سفيان بوفتيني ) تسجيل الهدف الأول برأسية لم يحسن الحارس ( محمد الفرجاني ) التعامل معها.

بعد هدف حسنية أغادير، شكل الاتحاد العديد من الفرص ولعل أبرزها في الدقيقة (36) والتي أضاعها المهاجم (سالم روما) الذي لم يحسن التصرف مع عرضية (عمران سالم) الملعوبة من الرواق الأيمن، لتنتهي بعدها مجريات الشوط الأول بتفوق حسنية أغادير بهدف وحيد.

ممثل ليبيا في الكونفدرالية بدأ الشوط الثاني مهاجماً، والبداية كانت من اللاعب (عمران سالم) عند الدقيقة (46)، تليها مباشرة تسديدة الظهير الأيمن (أحمد الكيلو) والتي التقطها الحارس (عبد الرحمن الحوصلي).

مسلسل إضاعة الفرص:

واصل الاتحاد البحث عن هدف التعديل والعودة للمباراة مجدداً، وعند الدقيقة (65) أضاع المهاجم (سالم روما) كرة مواجهاً فيها مرمى الخصوم، رد عليه لاعب أغادير (عماد الكيماوي) بتسديدة تصدى لها الحارس (محمد الفرجاني ) وذلك عند الدقيقة ( 67 ).

وحاول البديل (محمد الطبال) تعديل الكفة، لكن رأسية عند الدقيقة (77) جاءت في أحضان (عبد الرحمن الحوصلي) الذي استطاع إبعاد تسديدة ( سالم روما ) غير المحظوظ بتاتاً في هذه المواجهة، والذي لم يستغل بينية ( صهيب بن سليمان ) المتقنة.

هدف التعديل:

كثّف الاتحاد من هجومه على مرمى (عبد الرحمن الحوصلي) مواصلاً تغيير لوحة الأهداف، ومع بلوع الدقيقة (79) ومن كرة مرفوعة من علامة الركنية نفذها (محمد الطبال) يتمكن المدافع (المعتصم بالله صبو) وبرأسية ماكرة تسجيل هدف التعديل.

وعند الدقيقة (84) كاد المدافع (ناجي دراه ) وضع الاتحاد في المقدمة على مستوى النتيجة، لكن رأسية علت العارضة بقليل، تليها تسديدة ( سالم روما ) عند الدقيقة ( 85 ) والتي أبعدها الحارس إلى ركنية، ومن بعدها تسديدة البديل ( أكرم الزوي ).( وال – الصفاقس ) س أ/ رس

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