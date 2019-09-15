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النصر يتعثر أمام الرجاء المغربي بأبطال أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد فريق النصر مباراة ذهاب دور الاثنين والثلاثين من دوري أبطال أفريقيا بخسارته أمام الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المواجهة التي احتضنها ملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة .

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بدون أهداف بعدما سيطر الحذر على أغلب دقائقه، وفي الشوط الثاني تمكن الفريق المغربي من تسجيل أول أهداف المباراة بعد مرور دقيقة واحدة فقط عن طريق لاعبه نغوما، ليتعادل النصر بواسطة لاعبه الكاميروني جونيور، قبل أن يضيف أيوب ناناح الهدف الثاني للفريق المغربي، ليعزز الرجاء تقدمه بالهدف الثالث قبل نهاية المباراة بعشر دقائق عن طريق محسن متولي لتنتهي المباراة بأفضلية الفريق المغربي قبل موقعة الإياب بالدار البيضاء بالمغرب نهاية الشهر الجاري .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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