النصر يتعثر أمام الرجاء المغربي بأبطال أفريقيا

فقد فريق النصر مباراة ذهاب دور الاثنين والثلاثين من دوري أبطال أفريقيا بخسارته أمام الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المواجهة التي احتضنها ملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة .

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بدون أهداف بعدما سيطر الحذر على أغلب دقائقه، وفي الشوط الثاني تمكن الفريق المغربي من تسجيل أول أهداف المباراة بعد مرور دقيقة واحدة فقط عن طريق لاعبه نغوما، ليتعادل النصر بواسطة لاعبه الكاميروني جونيور، قبل أن يضيف أيوب ناناح الهدف الثاني للفريق المغربي، ليعزز الرجاء تقدمه بالهدف الثالث قبل نهاية المباراة بعشر دقائق عن طريق محسن متولي لتنتهي المباراة بأفضلية الفريق المغربي قبل موقعة الإياب بالدار البيضاء بالمغرب نهاية الشهر الجاري .

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